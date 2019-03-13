Beyaz Gazete Ana Sayfa

Manken Didem Soydan'a takipsizlik kararı

Sosyal medya hesabından 'Cumartesi Anneleri' ile ilgili paylaşımıyla 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddia edilen Didem Soydan hakkında yürütülen soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.

Magazin / 13 Mart 2019 Çarşamba 12:07
Manken Didem Soydan'a takipsizlik kararı

Manken Didem Soydan hakkında sosyal medya hesabında 'Cumartesi Anneleri' ile ilgili paylaşımıyla 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Didem Soydan, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Hasan Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşıp altına 'Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum. Gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim.' şeklinde yazdığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edildi.

Şikayet üzerine Soydan hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatan başsavcılık, incelemesini tamamladı.

Başsavcılık, 'söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği' gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

BaşsavcılıkSosyal Paylaşım SitesiTerör Örgütüİstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıTakipsizlik Kararı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar