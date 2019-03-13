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Demet Akbağ'ın acı günü

İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme Otoyolunda dün geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Magazin / 13 Mart 2019 Çarşamba 05:17
Demet Akbağ'ın acı günü
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Dün saat 19.00 sıralarında İzmir'den Çeşme'ye seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Zafer Çika ağır yaralandı. Acil servis ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve durumu ağır olan Çika, hastanede ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Çika, yapılan bütün müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Çika'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



 

Demet AkbağDireksiyonAdli Tıp Kurumu


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