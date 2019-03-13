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Aşkın Nur Yengi, Acarkent’te 3 bin metrekarelik pasaj aldı!

Müzik kariyerine 1981 yılında Sezen Aksu’nun vokalisti olarak başlayan Aşkın Nur Yengi, yıllar içinde yaptığı birikimi gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

Magazin / 13 Mart 2019 Çarşamba 11:24
Aşkın Nur Yengi, Acarkent’te 3 bin metrekarelik pasaj aldı!

Seyhan Erdağ, Süper FM'deki “Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa” adlı programının dünkü yayınında, Aşkın Nur Yengi'nin son olarak Beykoz Acarkent'te 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldığını açıkladı.

Satış işlemlerini geçen ay tamamladığı öğrenilen şarkıcı, böylece Londra'da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi'nde 3 villa, Acarkent'te A tipi bir villa, Bebek ve Arnavutköy'de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine bir de pasaj eklemiş oldu.

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