Aşkın Nur Yengi, Acarkent’te 3 bin metrekarelik pasaj aldı!

Seyhan Erdağ, Süper FM'deki “Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa” adlı programının dünkü yayınında, Aşkın Nur Yengi'nin son olarak Beykoz Acarkent'te 3 bin metrekarelik bir pasaj satın aldığını açıkladı.



Satış işlemlerini geçen ay tamamladığı öğrenilen şarkıcı, böylece Londra'da 3 ev, Çekmeköy Kasaba Sitesi'nde 3 villa, Acarkent'te A tipi bir villa, Bebek ve Arnavutköy'de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine bir de pasaj eklemiş oldu.