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Ahmet Kural'a büyük şok!

Ahmet Kural'ın uyuşturucu kullanmaktan 10 ay hapsi istendiği ortaya çıktı. Eski sevgilisi olan şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu, bu iddia da kanıtlanırsa hapis yatabilir.

Magazin / 12 Mart 2019 Salı 12:27
Ahmet Kural'a büyük şok!

Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu'nun geçtiğimiz hafta ilk duruşması görülen dava sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; ünlü şarkıcıyı darp ettiği iddia edilen oyuncunun, daha önce "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. 2009'da uyuşturucu madde bulundurmaktan açılan davada Kural hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi.

Kural'ın, yoğun olduğu gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine 2014'te Cumhuriyet Savcılığı tarafından tekrar dava açılması istendi.

Hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilen oyuncunun, Sıla'yı darp ettiği ispat edilirse işler farklı bir boyut kazanacak. Ahmet Kural, 5 yıl içerisinde başka bir suça karıştığı için uyuşturucudan aldığı 10 aylık hapis cezasını yatacak.

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