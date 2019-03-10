Bülent Ersoy: Nusret eskiden benim çantalarımı taşırdı

Son günlerde giydiği pahalı kürkler ile gündeme gelen ve hayvanseverler tarafından çok yoğun bir şekilde eleştirilen Bülent Ersoy önceki akşam Etiler'de bir doğum gününe katıldı. Gösterişli kıyafeti ile dikkat çeken diva geçtiğimiz günlerde “zatürre” olduğu yönündeki haberleri soran muhabirlere, “Allah'a şükür hiç birşey yok“ cevabını verdi.



Gazetecilerin son günlerde çok eleştirildiği ve gelen hakaretlere karşılık hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı soruları üzerine sanatçı, “Allah'ın en sevdiği ve yarattığı insanlardır. Bu hakaretler ilk önce Allah'a karşı bir tezahürüdür. Ben düşmanım için bile ölüm dilemem bununla hiçbir yere varamazlar. Ben bu insanların çok normal olmadığını ve hasta ruhlu insanlar olduğunu düşünüyorum.







Bu tip insanlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yinede saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim, önce “Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?” bunu araştıracaklar. Meclisin kapısına dayansınlar bunun hesabını devlete sorcaklar bana değil“ dedi.



Dava süreci ile ilgili olarak ise Ersoy, “O konuda muallaktayım çünkü psikolojilerini bilmiyorum. Acaba evlenip çocuk sahibi olamayıp, bir köpek ya da kediden mi haz duyuyor? Bunları bilemiyorum onun için kendimi onların seviyesine indirmeyi düşünmüyorum.“ dedi.







'AĞRI DAĞININ ZİRVESİNDE OTURUYORUM'



Röportajın devamında oldukça sinirlenen ve gerilen Diva Bülent Ersoy ateş püskürdü. Kendisini eleştirenlere meclise gitmelerini söyleyen Bülent Ersoy sözlerine, “Bunu sadece kürk için değil, çanta, yastık ve birçok şey için yapacaklar. Eğer meclise gitmezlerse çok farklı konuşacağım. Gümrük Bakanı'nın karşısına geçip “Bu kürkleri siz nasıl bu ülkeye sokuyorsunuz?” diye soru soracaklar. Yoksa kendileri çalar kendileri oynar“ dedi.







Öte yandan Bülent Ersoy'un gazabından Nusret Gökçe'de nasibini aldı. Nusret'in eskiden kendisinin çantalarını taşıdığını söyleyen Ersoy, “Nusret benim eskiden çantalarımı taşırdı.



Fakat Nusret'in kazandığı şöhret kendi hakkı ve zekası ile kazanılmış bir şöhrettir çok müstesna bir akılı var. Hayvanseverler o zaman ona karşıda tavır koyacaklar onlarıda kapatacaklar ama yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar.







Onun için alan memnun satan memnun benim kürke ihtiyacım yok ben yine alımlı yine güzelim. Ben ağrı dağının zirvesinde oturuyor ayaklarımı sallıyorum, aşağıdan sinek vızıltıları geliyor ama ben duyamıyorum“ dedi.



Ayrıca yeni klibinin 22 Mart'ta çıkacağını söyleyen Bülent Ersoy, Tarkan'ın kendisine verdiği şarkıyı yaşanan olaylardan sonra geri çekeceği yönündeki haberlere de, “Klip bu ay çıkıyor, Tarkan bu konularda çok duyarlı ama ne oldu? Çekti mi şarkısını çekmedi. Benim adım Bülent“ cevabını vererek doğum gününe katıldı.







