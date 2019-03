Beren Saat Kenan Doğulu'dan boşanmak istiyor

2014 yılında dünyaevine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor. Uzun zamandır aralarının açık olduğu söylenen ünlü çiftten yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü.



BEREN SAAT BOŞANMAK İSTİYOR



Çift son yıllarda bebek sahibi olmak istediği yönünde sürekli çıkan haberlerle magazin dünyasında uzunca süre yer aldı.



Bebek krizinin ardından genç çiftin arasının açık olduğu da gelen yeni iddialar arasında... Kenan Doğulu'nun evliliğini kurtarmak için çabaladığı, ancak Beren Saat'in boşanmak istediği iddiaları kulislerde dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşına giren Saat, sosyal medyada doğum günü mesajı paylaşmıştı.









'GELENE GÜLMEKTEYİM'



Sosyal medya üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaşıp altına yazdığı not ise şöyle: 'Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabileceği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldigi bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettigim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)



'İYİ Kİ DOĞDUK'



Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda, Efe'yle sarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!'







'EVLİLİKLERİNDE KRİZ VAR' İDDİASI KUVVETLENDİ



Beren Saat'in bu paylaşımında Kenan Doğulu'dan bahsetmemesi ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Bu mesaj kullanıcılar arasında 'evlilikte kriz var' yorumlarına neden olmuştu. Kenan Doğulu'nun da Saat'in doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirmişti.



DOĞULU BU SENE KUTLAMADI



Doğulu, geçtiğimiz yıl 26 Şubat'ta 'Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!' mesajını yayınlamıştı...



2017'de ise Beren Saat'in yeni yaşını 'İyi ki doğdun oyun arkadaşım, aşk ortağım. Güzel yüzün hep gülsün :) İyi ki varsın! Seni çok seviyorum...' mesajı ile kutlamıştı.



Kenan Doğulu'nun doğum günü mesajı yayınlamaması ise bu krizi güçlendiren en büyük kanıtlardan biri olmuş oldu.