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Ünlü dizi oyuncusu evinde ölü bulundu

CSI Miami dizisi yıldızı Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu. Lisa Sheridan 44 yaşındaydı.

Magazin / 28 Şubat 2019 Perşembe 11:34
Ünlü dizi oyuncusu evinde ölü bulundu

CSI, The 4400, Invasion gibi ünlü dizilerde oynayan oyuncu Lisa Sheridan hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun ölümünü menajeri Mitch Clem doğruladı.

Clem, 'Hepimiz Lisa'yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz' dedi.

Ünlü oyuncunun intihar haberlerini ise yalanlayan menajeri 'Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan' dedi.

Sheridan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Facebook ve Twitter üzerinden pek çok kişi taziye mesajları yayınladı.




TwitterNew Orleans


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