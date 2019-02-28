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Selda Bağcan'dan Aleyna Tilkiye'ye büyük övgü

Sanatçı Selda Bağcan, arkadaşları ile yemek yedikleri mekan çıkışı görüntülendi. Bağcan, aynı sahnede şarkı söylediği Aleyna Tilki'yi "Benim gibi efsane olacak" diyerek övdü.

Magazin / 28 Şubat 2019 Perşembe 14:31
Selda Bağcan'dan Aleyna Tilkiye'ye büyük övgü

Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabı ile adından dünya çapında bahsedilen usta sanatçı Selda Bağcan, önceki gün dostları ile yemek yedikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki'nin sahnesine çıkması hakkında 'Benim gibi efsane olacak' sözleri ile Tilki'ye övgüler yağdırdı.

'DÜNYA ÇAPINDA BİR STAR OLACAK'

Selda Bağcan, geçtiğimiz akşam Yeniköy'de arkadaşlarıyla yemek yedi. Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin sahnesine konuk olmasıyla ilgili konuşan Bağcan, 'Aleyna bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı, ben de uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı o. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun? Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün sosyal medyada. 'Ben yıldız olmayacağım, efsane olacağım' demiş, yani benim yolumdan ilerliyor.' açıklaması yaptı.



AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTILAR

Aleyna Tilki, şubat ayının başında Bostancı Gösteri Merkezi'nde çok sevdiği, Türk halk müziğinin ve protest müziğin en önemli isimlerinden Selda Bağcan'la aynı sahneyi paylaşmıştı.


Sosyal MedyaAleyna TilkiYeniköySelda BağcanBostancı Gösteri Merkezi


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