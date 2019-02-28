Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fazıl Say Moskova'da konser verdi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Rusya’nın başkenti Moskova’da verdiği konserde ayakta alkışlandı.

Magazin / 28 Şubat 2019 Perşembe 10:53
Fazıl Say Moskova'da konser verdi

Türkiye’yi tüm dünyada en iyi şekilde temsil eden piyanist Fazıl Say, Moskova Uluslararası Müzik Evi’nde düzenlenen konserle, 13 yıl aradan sonra Rusya’da sanatseverlerin huzuruna çıktı. Moskova’da yaklaşık 500 Rus sanatseverin huzuruna çıkan Fazıl Say, Beethoven, Chopin ve Mozart gibi ünlü müzisyenlere ait eserleri sanatseverlere sunarken konserinin büyük bir kısmında kendi bestelerini çaldı. Fazıl Say sahnede son olarak piyanosuyla Mozart’tan Türk Marşı’nı çaldı. Sanatseverler Fazıl Say’ı konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışladı.

PiyanistMoskovaFazıl SayUluslararasıBeethoven


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar