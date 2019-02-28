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"Ben Selena'yı hayatıma çağırdım"

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal için 'Benim Selena'm" dedi.

Magazin / 28 Şubat 2019 Perşembe 11:26

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Alice Müzikali'ni izledi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, gösterim öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAHRAMANLARINI SÖYLEDİLER
Gazetecilerin 'Sizin masal kahramanınız var mı?' sorusuna Kenan İmirzalıoğlu “Dede Korkut” yanıtını verirken Sinem Kobal, 2006 yılında rol aldığı ‘Selena' dizisini hatırlatarak “Daha önce kahraman olarak bir Selena yaptım.” dedi. İmirzalıoğlu, dizideki Selena'yı çağırma sahnesinin hatırlatılması üzerine eşine bakarak, “Ben Selena'yı hayatıma çağırdım.” dedi.

Kenan İmirzalıoğluSinem Kobal


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