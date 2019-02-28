Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Alice Müzikali'ni izledi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, gösterim öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



KAHRAMANLARINI SÖYLEDİLER

Gazetecilerin 'Sizin masal kahramanınız var mı?' sorusuna Kenan İmirzalıoğlu “Dede Korkut” yanıtını verirken Sinem Kobal, 2006 yılında rol aldığı ‘Selena' dizisini hatırlatarak “Daha önce kahraman olarak bir Selena yaptım.” dedi. İmirzalıoğlu, dizideki Selena'yı çağırma sahnesinin hatırlatılması üzerine eşine bakarak, “Ben Selena'yı hayatıma çağırdım.” dedi.