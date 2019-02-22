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Ünlü sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu

Usta sanatçı Fatma Girik hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat oldu.

Magazin / 22 Şubat 2019 Cuma 13:30
Ünlü sanatçı Fatma Girik ameliyat oldu

Türk Sineması’nın usta ismi Fatma Girik ameliyat oldu. Sık sık düşmesinin sebebini araştırmak için uzun süren tetkiklerden geçen Girik’in, ameliyat olmasına karar verildi.

Tıpta, Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle shunt ameliyatı geçiren Girik’in ameliyatını Profesör Doktor Talat Kırış yaptı. Liv Hospital’da yapılan ameliyat sonrası Kırış, “Fatma Hanım’ın ameliyatı çok başarılı geçti, basit bir ameliyattı. Hidrosefali sebebiyle bir shunt ameliyatı yaptık. Uyandı ve bütün fonksiyonları normal. Her şey yolunda” dedi.

Ameliyat sonrası normal odasına alınan sanatçı kendine geldi ve konuşmaya başladı.

3 hafta önce Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Tomografi sonucunda bir sonuç çıkmayan sanatçı ertesi gün tekrar doktora gitmiş ve daha detaylı tetkikler için İstanbul’a getirilmişti.

ProfesörHastalıkFatma GirikAmeliyat


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