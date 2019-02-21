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Yıldız Tilbe'den güldüren paylaşım

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığına ilginç bir çağrıda bulundu. Tilbe, "Domuz eti yemiyoruz, neden domuz gribi oluyoruz" paylaşımını yaptı.

Magazin / 21 Şubat 2019 Perşembe 15:04
Yıldız Tilbe'den güldüren paylaşım

Yaptığı her paylaşımı ve söylemi olay olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, şimdi de Sağlık Bakanlığına yaptığı çağrıyla gündemde.

HASTALIKTAN DOLAYI KONSER VEREMEMİŞTİ

Renkli kişiliği ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarıyla haber olmayı başaran Yıldız Tilbe uzun zamandır yaşadığı hastalık dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda vermesi gereken bir konsere çıkmama kararı almış ancak sonrasında kendisini evinden alan organizasyon yetkilileri tarafından konser vereceği alana getirilmişti. Tilbe geçtiğimiz akşam attığı tweetle bir kez daha hastalık konusunu gündeme getirdi. Domuz gribiyle ilgili bir paylaşımda bulunan Tilbe, domuz yemediğimiz halde neden domuz gribi olduğumuzu sorgularken Sağlık Bakanlığından da ücretsiz ilaç dağıtmaları ricasında bulundu.



'DOMUZ YEMİYORUZ, NEDEN DOMUZ GRİBİ OLUYORUZ'

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından 'Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz,,bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz, millet olarak, hastayız, nolucaz böyle, bize yazık değil mi? hastalıktan yorgun' paylaşımıyla bakanlığa çağrıda bulundu.


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