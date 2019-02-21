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Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı

10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan boşanır boşanmaz Sadettin Saran'la aşk yaşayan Emina Jahovic, Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Jahovic, Sadettin Saran ile ilgili sorulara, "Telefonla konuşuyorum. Lütfen çekmeyin. Başka zaman konuşalım" açıklamasını yaptı.

Magazin / 21 Şubat 2019 Perşembe 09:24
Emina Jahovic ilişkiyi bitirip estetik yaptırdı

Makyajsız şekilde Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Emina Jahovic, fotoğrafları çekilince sinirlendi.

"BAŞKA ZAMAN KONUŞALIM"

Adımlarını hızlandırıp yüzünü gözlüğüyle saklamaya çalışan Jahovic, Sadettin Saran ile ilgili sorulara, "Telefonla konuşuyorum, lütfen çekmeyin. Başka zaman konuşalım" yanıtını verdi.

Emina Jahovic, estetik uzmanı Reha Yavuzer'in kliniğine girerek 4 saat boyunca cilt bakımı yaptırdı.



10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan boşanır boşanmaz Sadettin Saran'la aşk yaşayan Emina Jahovic'in pişman olduğu iddia edilmişti.

"KEŞKE BU KADAR ACELE ETMESEYDİM"

7 aylık ilişkisinin ardından Saran'dan ayrılan Jahovic, ülkesindeki Svet dergisine verdiği röportajda, "Keşke yeni ilişki için acele etmeseydim" itirafı yapmıştı.


Emina JahovicEstetikCilt BakımıMustafa SandalSadettin Saran


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