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Bengü: Evet, anne oluyorum

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, 16 haftalık hamile olduğunu açıkladı.

Magazin / 21 Şubat 2019 Perşembe 16:18
Bengü: Evet, anne oluyorum

Bengü, güzel haberi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"Dünyanın en güzel duygusunu sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Evet, anne oluyorum! Bizim bir bebeğimiz oluyor. 16. haftamızdayız ve ben öğrendiğim ilk günden beri tarif etmesi çok zor duygular yaşıyorum. Sanki bu yaşıma kadar yaşadığım tüm duygular bomboş benim için. Kocaman bir sevinç, heyecan, merak, endişe, hepsi bir arada. Allah’ın izniyle ve sizlerin de dualarıyla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü merakla ve heyecanla bekliyoruz. Bu süreçte sizler de bizim için hep dua edin olur mu? Allah isteyen; bekleyen dileyen herkese bu mucizeyi nasip etsin ve benim gibi hamişleri korusun. Sizi seviyoruz ve ikimiz de öpüyoruz."




InstagramBengüAllah


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