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Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı

Oyuncu Akasya Asıltürkmen, dolandırıcıların yeni kurbanı oldu.

Magazin / 21 Şubat 2019 Perşembe 11:07
Akasya Asıltürkmen telefonda dolandırıldı

Akasya Asıltürkmen, vize başvuru aracı şirketi iData’dan aradıklarını söyleyen kişilere vize başvurusu için 440 TL ödeme yaptı. Ünlü oyuncu, dolandırıldığını iData’ya gidince anladı.

Asıltürkmen, olayı Instagram hesabının hikaye bölümünde şöyle anlattı:

“Sistem değişti sandım. iData’ya geldim. Başvuru ücretsiz. Şu an gerçek rakam olan 330 TL ve vize ücretimi ödemek üzere çıktım. 'Organize İşler’i izlediğim gün resmen hayatımda ilk kez dolandırıldım. Benim gibi iki kişi daha vardı. Numarayı aradım, pişkin pişkin konuştu. Turizm acentesi çıkıyor. VDS Turizm adı altında dolandırıyorlar."

InstagramVize Başvurusu


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