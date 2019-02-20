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Yılmaz Morgül: O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur

Yılmaz Morgül'den, önceki gün eski çalışanı tarafından soyulan Demet Akalın'a şaşırtan açıklama.

Magazin / 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:06
Yılmaz Morgül: O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur

Demet Akalın'ın Beykoz'daki villası, eski çalışanı tarafından soyulmuştu. 2. Sayfa programının haberine göre, Yılmaz Morgül, Demet Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur" dedi.

'NE CESARET!'

Demet Akalın başına gelenleri, "Ne cesaret anlamıyorum yani. Yalın ayak pijamalarla kahvaltı sofrasındayız koşturduk iki sokak arkasından Okan'la maskesi çıkmış bir baktık eski çalışanım. Kaçarken yanında bir torba nakit para vardı elinde evimden almış" sözleriyle anlatmıştı.

YalınHırsızDemet AkalınYılmaz Morgül


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