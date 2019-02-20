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Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı kızdıracak açıklama

Yılmaz Morgül, önceki gün evinde çalışan kadın tarafından soyulan Demet Akalın'a "O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur" yorumunu yaptı.

Magazin / 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:29
Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı kızdıracak açıklama

Şarkıcı Yılmaz Morgül, önceki gün eski çalışanı tarafından soyulan Demet Akalın'ı kızdıracak açıklamalara imza attı.

'O KADAR GÖSTERİŞ YAPARSA SOYULUR'

Demet Akalın'ın Beykoz'daki villası, eski çalışanı tarafından soyulmuştu. 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan Yılmaz Morgül, Demet Akalın'ın evine hırsız girmesiyle ilgili, 'O kadar gösteriş yaparsa evi soyulur.' dedi.



'HIRSIZ KOŞUN YAKALADIM'

Hırsız şoku yaşayan Demet Akalın, 'Hırsız, bir gece önce makyözlerin girdiği saatte içeri sızmış. Bir gece evin altındaki depoda yatıp, sonra odama girmiş. Hatta ben makyaj yaptırırken 'Burada ayak kokuyor' demiştim. Meğer hanımefendi ıslak ayakkabılarını çıkarmış, benim pofidikleri de giyip arkamda saklanmış. Tam evden kaçarken Kamuran Abi 'Demet Hanım, hırsız koşun yakaladım' diye bağırdı.' Akalın, hırsızla yüzleşince 'Ben sana ne yaptım?' diye hesap sorduğunu söyledi.

HırsızŞarkıcıDemet AkalınYılmaz Morgül


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