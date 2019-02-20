Sabriye Şengül Survivor'a katılıyor

Acun Ilıcalı, Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını duyurarak, 'Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Dalaka gelecek, önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı geliyor. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek' dedi.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi ama Sabriye Şengül, Survivor da Türk takımına katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.



Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Şengül, 'Survivor'a gitmem benim için de sürpriz oldu. Parkurlarda elimden gelen rekabeti göstereceğim. Maçlarım için çıkınca kampa gireceğim. Merak etmeyin, sizleri seviyorum.' ifadelerini kullandı.