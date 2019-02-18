Beyaz Gazete Ana Sayfa

Demet Akalın'ın evine hırsız girdi! 'Öldü öldü dirildi çocuk'

Şarkıcı Demet Akalın'ın Acarkent'teki villasına hırsız girdi.

Magazin / 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:07
Demet Akalın'ın evine hırsız girdi! 'Öldü öldü dirildi çocuk'

Şarkıcı Demet Akalın'ın Acarkent'teki villasına hırsız girdi. Akalın'ın ziynet eşyalarını çalan hırsızlar site güvenliği tarafından yakalandı. Hırsızların daha önce Demet Akalın'ın evinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yaşadığı büyük şoku sosyal medyadan sevenleriyle paylaşan ünlü şarkıcı 'bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim' dedi.

İNŞALLAH EN AĞIR CEZAYI ALIRSIN

Belamı okuyayım bu saatlere kadar beni böyle uykusuz bırakıldığı için! İnşallah en ağır cezayı alırsın! İyilik yaptığımın maşallahı var, şaşmıyor!

Hırsız evde çalışan eski kadın. Ya mahvolduk inanılır gibi değil! Hiram çok korktu! İnşallah tutuklanır. İyilik falan geçti benden artık kime iyilik yaptıysam sonuç hüsran...

O kadar kötüyüm ki deli gibi yorgunum kızımın başında uyumama nöbeti tutuyorum! Çocuk öldü öldü dirildi ya! Korkudan mahvoldu!

Kızım 'Anne çok kötü bir gündü kabus görebilirim benle yat' deyip durdu.

Sinirler alt üst ya nasıl bir psikolojiyle oynamak bu!! Çocuk nasıl güven duygusu kazanacak! İnanmıyorum ben artık insanlara valla lanet olsun.

Artık güven yok! İyilik yapmak yok! Bu nedir ya şu saatte ayaktayım!


AcarkentHırsızŞarkıcıDemet Akalın


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar