Demet Akalın'ın evine hırsız girdi! 'Öldü öldü dirildi çocuk'

Şarkıcı Demet Akalın'ın Acarkent'teki villasına hırsız girdi. Akalın'ın ziynet eşyalarını çalan hırsızlar site güvenliği tarafından yakalandı. Hırsızların daha önce Demet Akalın'ın evinde çalıştığı ortaya çıktı.



Yaşadığı büyük şoku sosyal medyadan sevenleriyle paylaşan ünlü şarkıcı 'bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim' dedi.



İNŞALLAH EN AĞIR CEZAYI ALIRSIN



Belamı okuyayım bu saatlere kadar beni böyle uykusuz bırakıldığı için! İnşallah en ağır cezayı alırsın! İyilik yaptığımın maşallahı var, şaşmıyor!



Hırsız evde çalışan eski kadın. Ya mahvolduk inanılır gibi değil! Hiram çok korktu! İnşallah tutuklanır. İyilik falan geçti benden artık kime iyilik yaptıysam sonuç hüsran...



O kadar kötüyüm ki deli gibi yorgunum kızımın başında uyumama nöbeti tutuyorum! Çocuk öldü öldü dirildi ya! Korkudan mahvoldu!



Kızım 'Anne çok kötü bir gündü kabus görebilirim benle yat' deyip durdu.



Sinirler alt üst ya nasıl bir psikolojiyle oynamak bu!! Çocuk nasıl güven duygusu kazanacak! İnanmıyorum ben artık insanlara valla lanet olsun.



Artık güven yok! İyilik yapmak yok! Bu nedir ya şu saatte ayaktayım!





