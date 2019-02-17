Orhan Gencebay'dan kötü haber

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay domuz gribine yakalandı. Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin açıklamasıyla ortaya çıkan durum sevenlerini korkuttuysa da Emre, ünlü sanatçının durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Gencebay'ın İnfluenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu ‘Domuz Gribi'ne yakalandığı açıklanırken, Eşi Sevim Emre ile geçen hafta hastanede yatarak tedavi olduğu belirtildi.







Şişli'deki Memorial hastanesinde bir hafta yatan Gencebay ve eşi taburcu oldu. Orhan Gencebay hastane çıkışı yaptığı açıklamada hastalanmasının çok önemli olmadığını belirterek, “Bizlerin hastalanıp tedavi olmamız önemli değil, Allah'ın izniyle atlatırız, atlattık. Asıl, sevenlerimin sağlığına bir şey olmasın. Çok iyiyim çok şükür. Berhudar olun.” dedi.



Sevim Emre ise kendisinin henüz tam anlamıyla iyileşemediğini, tedavisinin evde sürdüğünü söyledi ve arayıp soran herkese teşekkür etti.