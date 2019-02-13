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Şeyma Subaşı kitap yazıyor

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, kitap çıkarmaya hazırlanıyor.

Magazin / 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:45
Şeyma Subaşı kitap yazıyor

Sosyal medyayı en çok kullanan ünlü isimlerin başında yer alan Şeyma Subaşı, bu kez farklı bir şeyle gündemde.

YAYIN EVİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Şeyma Subaşı'nın gündeme gelmesinin sebebi ise bu kez kendi paylaşımı olmadı. Dex Yayınları, sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurdu.

'BOMBA GİBİ BİR KİTAP GELİYOR'

Yayınevinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 'Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor.'




Sosyal MedyaSubaşıŞeyma Subaşı


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