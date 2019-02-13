Şeyma Subaşı kitap yazıyor

Sosyal medyayı en çok kullanan ünlü isimlerin başında yer alan Şeyma Subaşı, bu kez farklı bir şeyle gündemde.



YAYIN EVİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



Şeyma Subaşı'nın gündeme gelmesinin sebebi ise bu kez kendi paylaşımı olmadı. Dex Yayınları, sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurdu.



'BOMBA GİBİ BİR KİTAP GELİYOR'



Yayınevinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 'Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor.'









