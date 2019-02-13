Şarkıcı Sıla Gençoğlu 'müşteki' olarak ifade verdi

Müşteki Gençoğlu'nun, avukat Sibel Aydın'dan, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini basınla paylaştığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte gelen Gençoğlu, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na geçti. Burada Gençoğlu'nun ifadesi, soruşturma savcısı Ekrem Aydıner tarafından alındı.



Müşteki Gençoğlu'nun, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini, yaptığı açıklamalarda basınla paylaştığını söylediği gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğunu bildirdiği öğrenildi.



Öte yandan aynı soruşturma kapsamında şikayet edilen avukat Sibel Aydın'ın da daha önce savcılığa geldiği ve savcı Aydıner tarafından beyanının alındığı kaydedildi.



Sıla Gençoğlu'nun avukatı Epözdemir, müvekkilinin Ahmet Kural ile kavgasından sonra çekildiği belirtilen video görüntülerinde, vücut morluklarının kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Kural'ın avukatı Aydın'ın da bu görüntülerin basınla paylaştığına dair açıklamaları olduğu için, 'gizliliği ihlal' suçundan yargılanmasını talep etmişti.



Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Mart'ta yapılacak.



NELER YAŞANDI?



Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Ailesi Mahkemesi'ne başvurarak, fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural'ın müvekkiline 3 ay yaklaşmamasına yönelik karar aldırmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Gençoğlu, savcılığa 'müşteki' sıfatıyla ifade vermişti. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gençoğlu, kendisine uygulanan şiddet nedeniyle Kural'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Kural'ın şüphelisi olduğu bir iddianame hazırlamıştı.