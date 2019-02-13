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Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak dünyaya geldi!

Ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi.

Magazin / 13 Şubat 2019 Çarşamba 11:09
Alişan ve Buse Varol'un oğlu Burak dünyaya geldi!

Ünlü sanatçı Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği dünyaya geldi.

Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 13 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 10.19'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Burak adını verdi.

Buse Varol'un doktoru şu açıklamayı yaptı: “Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 bin 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

Alişan ve oyuncu Buse Varol geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.

AcıbademAlişanAltunizadeKadın Hastalıkları


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