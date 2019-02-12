Uludağ'da Yıldız Tilbe rüzgarı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kış festivali kapsamında Yıldız Tilbe sahne aldı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konser öncesinde uzun kuyruklar oluştu. Programına sevilen parçalarından 'Delikanlım' ile başlayan başarılı sanatçı, sahne enerjisi ve kendine özgü danslarıyla geceye damga vurdu. Hayranları ile beraber şarkı söyleyen Tilbe, konserinin sonlarına doğru oyun havaları ile devam etti. Yaklaşık iki saat boyunca muhteşem bir performans sergileyen güzel sanatçı 'Vazgeçtim' şarkısı ile sevenlerine veda etti.



İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği son konserde, sahneye geç çıktığı ve röportaj vermediği için eleştirilen Yıldız Tilbe, 'Hasta olduğum için böyle bir hadise yaşadık. Sevenlerimin affına sığınıyorum. Odamın penceresini bile açamıyorum. Hastalığım hâlâ devam ediyor' dedi.



Yapılan eleştiriler ve tepkiler hakkında ise ünlü sanatçı, 'Olabilir. Övgü kadar eleştiri de bu işin bir gerçeği. Saygı duyuyorum. Haklı eleştirileri elbette dikkate alıyorum. Beraber eğleniyoruz, sonu mutlu bitiyor hikayenin' diye konuştu.



