Cemil İpekçi'den Hadise'ye eleştiri

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Hadise'yle yıldızı barışmayan İpekçi, şarkıcı için demediğini bırakmadı.



'HADİSE SEN KİMSİN?'



Hadise'nin kürk giydiği haber hakkında konuşan Cem İpekçi, arasının iyi olmadığı Hadise için şunları söyledi: 'Adı gibi hadise olmuş üzerine konuşmaya gerek yok. Bunu da başarmış. Onun garip fanları var. Hesaplarına bakıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki hepsi fake hesap. Bir keresinde ona 'kadın' dedim diye yer gök fırladı. Halbuki ben 20 yaşından beri herkese kadın derim. Fanları ve ablası 'Nasıl kadın diyebilirsin sen kimsin?' diye. Ben 48 senelik 279 tane ödül almış bir tasarımcıyım. Sen kimsin?



'TÜRKİYE'DE BİR KİŞİ ELİNDEN TUTMUŞ DA ŞARKI SÖYLEMİŞ'



Belçika'nın Flaman kısmından gelmiş orada tutmamış burada Allah razı olsun bir kişi elinden tutmuş da şarkı söylemişsin. Karga karga gak demiş çık şu dala bak demiş senin fanın tabiki de olacak. Türkiye'de fanın olması için saçını sarıya boya birazda kalçaların olsun iki tane kıvır 4 tanede bağır 5 kişiye de pislik at yarın fanın olur.



'KONUŞMAK DEĞİL DEFTERİM DE BİLE YOK'



Ben dünyada ders veriyorum. Ben olsam 'Cemil İpekçi böyle dedi biraz dikkat edeyim' derim. Ama o büyük bir ukalalıkla çıktı. Onun hakkında konuşmak bile değil defterim yok. İsmini uygun bir Hadise daha yapmış işte. Önemli olan gazetelere böyle çıkmak değil sanatınla çıkmak. Hadise'nin zevkli olması mümkün değil. Çünkü Belçika bir moda merkezi değil. Bu kızda flaman kısmında doğmuş onlarda da çok fazla zevk yoktur. Çok iddialı. Ben güzel kadının kendine güzel dediğini görmedim. nerede gudubet varsa kendini pek güzel bulur. Bu kılıkla da çok güzel Hadise yapmış.'