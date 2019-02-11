Çağatay Akman Adanalı sevenleriyle buluştu

“Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısı ile tanınan, ardından tüm yaşantısını, "Ben Nasıl Çağatay Akman oldum" adlı kitabı ile kaleme alan Çağatay Akman, Adanalı okurları ile Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde bir araya geldi.



İmza gününde, sevenlerinin karşısına önce şarkıcı kimliği ile çıkan Çağatay Akman, “Gece Gölgenin Rahatına Bak” ve “Bizim Hikaye” adlı eserleri seslendirdi.



AVM’nin zemin katında oluşturulan platformda şarkılarını seslendirdikten sonra tüm yaşantısını anlattığı "Ben Nasıl Çağatay Akman oldum" adlı kitabını imzalayan Çağatay Akman, okurlarıyla fotoğraf çektirip, sohbet de etti.



Sohbetinde, kitabı ile ilgili ayrıntıları da dile getiren Çağatay Akman, “Bana hep ‘nasıl bu noktaya geldin?, Neler yaptın? gibi sorular yöneltiliyordu. Ben de insanların benimle ilgili en çok merak ettiği bu konuları anlatmak uzun süreceği için kaleme aldım. Bu kitapta geçtiğim yollar ve benim hayatıma yön veren olaylar var. Umarım okuyanlar iyi yararlanır ve onları olumlu etkiler” diye konuştu.



Çağatay Akman, birçok gencin kendisine, “Sizi örnek alıyoruz” dediğini anımsatarak, onlara da şu mesajı verdi:



“İnandığınız yoldan asla dönmeyin, hayallerinizden vazgeçmeyin. Herkes inanarak, çalışarak çaba harcarsa hayallerine kavuşur. Bu mücadele yolunda sizi eleştirenlere, demoralize edenlere de kulak asmayın.”