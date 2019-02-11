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Bülent Ersoy'a acı haber!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Bülent Ersoy’un da yakın dostu olan şarkıcı Cumhur Kaplan’ın bugün vefat ettiğini duyurdu.

Magazin / 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:02
Bülent Ersoy'a acı haber!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı olan şarkıcı Cumhur Kaplan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil'in de yakın dostu olan şarkıcı arkadaşımız Cumhur Kaplan, kanser tedavisi görüyordu ve 35 gündür yoğun bakımdaydı. Cumhur Kaplan, maalesef hayata tutunamadı ve bugün 10 Şubat Pazar günü saat 12:20'de kaybettik. Kendisi ile bir canlı yayın sonrası yakın arkadaş olmuştuk. Cenazesi 11 Şubat Pazartesi günü öğle namazına müteakiben, Karşıyaka Osman Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Karşıyaka Doğancay Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı ve Bülent Ersoy'la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.



ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜ OLARAK BİLİNİYORDU

‘Kapak Olsun' albümü ile çıkış yapan ve sahnelerin tanınmış ismi olan Cumhur Kaplan, aynı zamanda ünlülerin kuaförü olarak da biliniyordu. Çok sayıda televizyon programına katılan Kaplan, Bülent Ersoy ve Mehmet Ali Erbil'in de yakın arkadaşıydı.

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