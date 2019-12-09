Güzel oyuncu Eda Ece'den örnek davranış

“YASAK Elma” dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, sete giderken yol kenarında gördüğü 5 yavru köpeği sahiplendirdi.



HEM YÜZÜ HEM KALBİ GÜZEL



Güzelliği ve oyunculuğuyla milyonların beğenisini kazanan Eda Ece, hayvan severliğiyle de takdir topladı.



Eda Ece, geçtiğimiz gün sete giderken yol kenarında gördüğü 5 yavru köpeği arabasına alıp sete götürdü, ardından sosyal medyada hesabından yaptığı duyuruyla o canları sahiplendirdi.



Oyuncu Demet Özdemir, Eda Ece'nin duyurusuna sessiz kalmayarak köpekleri sahiplenenlerden biri oldu. Güzel oyuncu, meslektaşı Demet Özdemir'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.



Güzel oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; 'Bugün sete giderken yol kenarında çaresizce bekleyen 5 yavru köpeği gördüm, onları güvende tutabilmek için arabama aldım, sete getirdim, besledik ve buradan duyurarak güzel insanlara sahiplendirdim. Ve ilk defa instagram kullanmamın bir işe yaradığını hissettim. Bu canları sahiplenen @merveegirgin @1demetozdemir size ne kadar teşekkür etsem az, yuva oldunuz bu canlara. Bana bugün yardım eden prodüksiyon ekibimizden Özgür'e ve yapım koordinatörümüz Osman abiye @osmnzrmn çok teşekkürler buradan da, mama ev benimle bütün gün koşturdular. Görüşürüz çocuklar sizi özleyeceğim yeni yuvalarınızda güvendesiniz!' ifadelerini kullandı.



HABER: BURCU KANDEMİR TURAN





























