Esra Seyrekbasan Esrarengiz Koleksiyonu’nu tanıttı

Reklam sektörünün tanınmış isimlerinden Esra Seyrekbasan, Berinza markasının kurucusu Tuğba Berin ile ‘Esrarengiz' ismini verdiği kapsül koleksiyona imza attı. Deri ve kaşe kumaşın modern ve zarif bir anlayışla yorumlandığı koleksiyonun tanıtımı Nişantaşı Berinza mağazasında gerçekleşti.







Songül Öden, Işıl İpekgil, Serap Günal, Tülin Kartoz, Hülya Uyar, Nazlı Aldıkaçtı, Nihal Efe, Selma Ongun, Neşe Çobal, Duygu Boztepe, Sibel Akay Kurt gibi cemiyet, magazin, sanat, moda ve iş hayatından pek çok ünlü ismin katıldığı davette, deri etek, pantolon, kaban gibi ana parçalardan oluşan tasarımların yanında saç bandı ve fular olarak da kullanılabilen çok amaçlı deri kemerlerinde bulunduğu koleksiyon, büyük ilgi gördü.







Reklam prodüktörlüğü yaptığı yıllarda renklerle iç içe olmaktan keyif alan Esra Seyrekbasan, Berinza markası için hazırladığı, Esrarengiz ismini verdiği koleksiyonun tanıtımını Nişantaşı Berinza Mağazası'nda gerçekleştirdi. Farklı renk ve kumaştaki ürünleri davetlilerle buluşturan lansman büyük beğeni topladı.







Keyifli sohbet eşliğinde gerçekleşen davette koleksiyon hakkında açıklamalarda bulunan Esra Seyrekbasan'' Mesleğim gereği renklerle yeni bir şeyler yapmaya alışkınım. Modaya da ayrı bir ilgim var. Özellikle deri kumaşı çok zarif buluyorum. En sevdiğim kumaşları sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Koleksiyonda, sabah toplantılarda akşam ise davetlerde giyilebilecek esneklikte şık parçalar bulunuyor. Renklerden ilham alarak günün her saati şık giyinmeyi seven, şehirli kadınların kodlarını taşıyan koleksiyonda, yumuşak deri ve kaşe kumaşların hakimiyet kurduğu siyah, bordo, yeşil ve gold renkler göz kamaştırırken, pantolon, etek ve kabanlar bulunuyor. Beş model ile birlikte birbiri içinde dönüşüm sağlayan 4 dört renkten oluşan bir koleksiyon hazırladım. Siyah, gold, yeşil, bordo ve bej gibi tonlardan oluşan ‘Esrarengiz' kişilere parçalarda olduğu kadar renklerde de esneklik sağlayacak” ifadelerini kullandı.









