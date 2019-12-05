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Murat Dalkılıç itiraf etti: 7 kez estetik yaptırdım

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan şarkıcı Murat Dalkılıç, hakkında merak edilenleri anlattı.

Magazin / 05 Aralık 2019 Perşembe 16:28
Murat Dalkılıç itiraf etti: 7 kez estetik yaptırdım

Murat Dalkılıç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'DÖVMEMİ SİLDİRMEYECEĞİM'

- Kolumdaki ‘Dalkılıç' dövmesinin benim için özel bir anlamı var. Rahmetli dedem hep ‘oğlum adınıza sahip çıkın' derdi. Dedem, hayatımda çok özel bir insandı. Onu kaybettikten sonra ‘Dalkılıç' dövmesini yaptırdım. ‘Artık yeter, dövmeyi kapatalım ya da değiştirelim' diyenler oldu. Hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmüyorum.

'BURNUMU 7 KEZ YAPTIRDIM'

- Estetik yaptırdım, hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum.

'20 KİŞİYE KONSER VERDİM'

- Hayatım boyunca unutmadığım bir konserim var. Ozan Doğulu ile Avrupa'da bir festivalde sahne alacağız. Acayip hazırlandık; dans gösterileri görsel şovlar falan, büyük bir organizasyon. Sahneye çıkacağım, içeride 7 bin kişi falan var. Asansörle sahneye çıktım, kendimi ortaya bir attım baktım 20 kişi var. ‘Biraz önce 7 bin kişi vardı. 15 dakikada ne zaman dağıldınız, kimden nasıl kaçıyorsunuz? O anları unutamam. Turne bitti Türkiye'ye döndük. ‘İnanılmaz bir festival performansı, Murat Dalkılıç'tan Ozan Doğulu'dan' diye haberler yaptırdık. Bu tarz olaylar başımıza gelebiliyor.

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