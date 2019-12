Demet Şener, bebek yorumuna kayıtsız kalmadı

Geçtiğimiz haziran ayında 2.5 aydır birlikte olduğu Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, sürpriz kararıyla herkesi şaşırtmış ve günlerce magazin gündemine konu olmuştu.



Kendinden 8 yaş küçük eşi Cenk Küpeli (34) ile mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Demet Şener (42) ne yazık ki eşinin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildi.



Kayınpederi Avni Küpeli'nin “Oğlumuzu bizden kopardı, eski eşine nispet için evlendi” şeklindeki açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Demet Şener'e en büyük destek eşinden geldi.







Evlilikleri tüm bu yaşananlara rağmen güzel bir şekilde devam eden ikili, mutlu anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü mankeni bu karelerden birine gelen bebek yorumuna kayıtsız kalmadı.







Paylaşımına yapılan neredeyse her yoruma yanıt veren eski manken, bir takipçisi tarafından yazılan: “Demet Abla geçmişi bir kenara bırak. Seni çok seven ve değer veren bir eşin var artık. Evlatlarınızla anlaşması da çok önemli bir artı. İnşallah Cenk Bey'den de bir evladınız olur. Sevgiler” şeklindeki yoruma; iyi dileklerin için teşekkür ederim manasına gelen emojilerden bolca koyan Şener, kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.







Ünlü mankenin bu hamlesi, 3. kez anne olmayı mı planlıyor yorumlarına neden oldu.







Demet Şener'in İbrahim Kutluay'la olan evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.