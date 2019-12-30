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Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un adı çok farklı bir rol için geçiyor: Mustafa Kemal Atatürk.

Magazin / 30 Aralık 2019 Pazartesi 12:09
Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Yakışıklığının yanında oynadığı rollerle de adından sıkça söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi yeni ve önemli bir rolle anılıyor.

ATATÜRK'Ü CANLANDIRABİLİR
 Aşk-ı Memnu, Ezel gibi diziler ve Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi projelerde oynadığı rollerle takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'a, 6 bölümlük mini dizide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürüldü.

Tatlıtuğ, Kurt Seyit ve Şura dizisinde Kırımlı Türk bir asker olan Kurt Seyit Eminof'u canlandırmıştı.

Kelebeğin RüyasıKıvanç TatlıtuğKurt Seyit ve ŞuraTürkiye CumhuriyetiMustafa Kemal Atatürk

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