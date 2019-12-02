Mesleğe Değer Katan Estetik Cerrahı Ödülü Op. Dr. Berker Büyükgüral'ın

Taze evli çift organizatör Ata Göçen ve Banu Noyan'ın düzenlediği, geçtiğimiz akşam Wow İstanbul Hotel'de gerçekleşen ve Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen bir ödül konsepti; Uluslararası Güzellik Ödülleri (İnternational Beauty Awards) güzelliğe, estetiğe, modaya ve kozmetiğe dair birçok markanın ve ismin ödüllendirildiği törene ünlü isimler akın etti.



Çalışmaları uluslararası bilim dergilerinde yayınlanan Op. Dr. Berker Büyükgüral, Mesleğe Değer Katan Estetik Cerrahı Ödülü'ne layık görüldü.







Öykü Serter sundu



Törende Ece Gürsel, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Neslihan Yargıcı, Öykü Serter, Suzan Kardeş, Ayşe Tolga, Ender Saraç, Nefise Karatay, Şükrü Dudu, Berker Büyükgüral gibi cemiyetin ve iş dünyasının önemli isimleri vardı. Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı gecede Sektöre Değer Katan İsim Ödülü Kemal Doğulu, Ayşe Tolga, Dilara Koçak, Dr. Ender Saraç, Suzan Kardeş, Suna Dumankaya, Emre Ertürk, Taylan Kümeli ve Şükrü Dudu'nun olurken Mesleğe Değer Katan Estetik Cerrahı Op. Dr. Berker Büyükgüral, Yılın Çıkış Yapan Diş Hekimi Dr. Ömer Faruk Tanı, Sektöre Değer Katan TV Programı Hayat Sağlıklı Güzel (Nefise Karatay), Türkiye'nin En İyi Güzellik Akademisi Ödülü ise Altıer Akademi'nin oldu. Suzan Kardeş'in, Kemal Doğulu'nun ve dansçı kızların sahne aldığı gece bir hayli renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Katılımcılar, kokteylde birbirleriyle tanışırken bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmediler.













