Hüseyin kağıt verdiği sözü tuttu

Ankaralı yarışmacı Erhan Uçar katıldığı bir televizyon programında söylediği şarkıyla jüri üyesi ve izleyicileri mest etmiş fakat üçüncülük koltuğuna 81 jüri üyesini kaldıran başka bir isim olduğu için yarışmadan elenmişti.



Programda jüri üyesi olan Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt da, Uçar'a albüm sözü vermişti.



Hüseyin Kağıt sözünü tutarak Erhan Uçar'a bir albüm hazırladı. Dijital platformlarda yayınlanan video klip kısa sürede bir çok kez izlenip izleyicinin beğenisini kazandı.



