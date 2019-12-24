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Hüseyin kağıt verdiği sözü tuttu

Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt Benimle Söyle yarışmasında adını duyuran kendisi gibi Ankaralı şarkıcı Erhan Uçar'a verdiği albüm sözünü tuttu. Kağıt, Erhan Uçar'a bir albüm hazırladı.

Magazin / 24 Aralık 2019 Salı 15:22
Hüseyin kağıt verdiği sözü tuttu

Ankaralı yarışmacı Erhan Uçar katıldığı bir televizyon programında söylediği şarkıyla jüri üyesi ve izleyicileri mest etmiş fakat üçüncülük koltuğuna 81 jüri üyesini kaldıran başka bir isim olduğu için yarışmadan elenmişti.

Programda jüri üyesi olan Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt da, Uçar'a albüm sözü vermişti.

Hüseyin Kağıt sözünü tutarak Erhan Uçar'a bir albüm hazırladı. Dijital platformlarda yayınlanan video klip kısa sürede bir çok kez izlenip izleyicinin beğenisini kazandı.

TelevizyonHüseyin Kağıt

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