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İzzet Özilhan’dan Yasemin Özilhan’a destek

Bundan tam10 yıl önce 'Doktorlar' dizisinde 'Doktor Ela' karakterini canlandıran Yasemin Ergene, aynı karakterle Fox TV’de yayınlanan 'Mucize Doktor' dizisinin dün akşam yayınlanan 15. bölümüne konuk oldu. Özilhan’ın yıllar sonra ekranlarda olmasına eşinden destek geldi.

Magazin / 20 Aralık 2019 Cuma 15:44
İzzet Özilhan’dan Yasemin Özilhan’a destek

İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan yıllar sonra 'Mucize Doktor' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Oyuncuyu aynı karakterle ekranda görmekten keyif alan izleyiciler, sosyal medyada yorum yağdırırken, Özilhan'a bir destek de kocası İzzet Özilhan'dan geldi.



Eşini izlerken çektiği kareyi Instagram hesabından paylaşan İzzet Özilhan, fotoğrafa kalp emojileriyle “Ellerine sağlık,emeğine sağlık, melek gibiydin. Özlemişim seni ekranda seyretmeyi” notunu düştü.

Kocasının bu jestini karşılıksız bırakmayan Yasemin Özilhan da eşine “Seni çok seviyorum” diyerek yanıt verdi.








Instagramİzzet ÖzilhanYasemin Ergene

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