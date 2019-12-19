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Fahriye Evcen-Burak Özçivit'e dudak uçuklatan teklif!

İlk fotoğrafları sosyal medyayı sallayan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin oğlu Karan'a rekor bir reklam teklifi geldi.

Magazin / 19 Aralık 2019 Perşembe 16:11
Fahriye Evcen-Burak Özçivit'e dudak uçuklatan teklif!

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almıştı.

Doğmadan adına Instagram hesabı açılan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri sosyal medyada paylaşıldı. Rekor beğeni alan Karan'a son olarak rekor bir teklif geldi.



1 MİLYONLUK REKLAM TEKLİFİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak markası 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu.



Ayrıca Karan bebeğin hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in, Karan için gelen reklam tekliflerine sıcak bakmadığı belirtildi.

RekorInstagramBurak ÖzçivitReklam FilmiFahriye Evcen

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