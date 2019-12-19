Fahriye Evcen-Burak Özçivit'e dudak uçuklatan teklif!

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almıştı.



Doğmadan adına Instagram hesabı açılan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri sosyal medyada paylaşıldı. Rekor beğeni alan Karan'a son olarak rekor bir teklif geldi.







1 MİLYONLUK REKLAM TEKLİFİ



Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak markası 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu.







Ayrıca Karan bebeğin hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi.



Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in, Karan için gelen reklam tekliflerine sıcak bakmadığı belirtildi.



