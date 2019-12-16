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Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Sürpriz bir şekilde ilişkisini noktaladığı usta komedyen Cem Yılmaz ile tekrar barıştığı konuşulan Defne Samyeli'nin konserleri için istediği sahne ücreti şaşırttı.

Magazin / 16 Aralık 2019 Pazartesi 16:51
Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Cem Yılmaz'la barıştığı haberleri ile magazin gündeminde olan Defne Samyeli, şu günlerde sahne çalışmalarına ve yeni yılda çıkaracağı single çalışmasına yoğunlaştı.

Medyatava'nın haberine göre; 47 yaşındaki sunucu ve şarkıcı, sahne ücretine çılgın bir zam yaptı.

Defne Samyeli, bir dönem 5 bin TL olan sahne ücretini 80 bin TL'ye çıkarmıştı.

Samyeli'nin, şimdilerde organizasyonlardan 150 bin TL istediği iddia edildi.

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde "Sadettin Saran ile aşk yaşıyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya, "Bu soruları neden soruyorsunuz? Çok ayıp" diyerek tepki göstermişti.

Cem YılmazDefne SamyeliŞarkıcı

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