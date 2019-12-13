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Nusret Gökçe'den olay paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar!

Sosyetik etçisi Nusret Gökçe, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı muz çalışmasını 120 bin dolara satmasına karşılık, duvara pirzola bantlayıp 1 milyar 250 milyon dolar fiyat biçti.

Magazin / 13 Aralık 2019 Cuma 15:46
Nusret Gökçe'den olay paylaşım: 1 milyar 250 milyon dolar!

'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, bir kez daha sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Miami'de İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz olarak' da anılan sanat eserinin yankıları sürüyor...

Eser sosyal medyada gündem olmuş, hatta ülkemizde de belediyelerin sembolik yiyeceklerini paylaştıkları fotoğraflar insanları gülümsetmişti. Bu akıma sosyete kasabı Nusret Gökçe de katıldı.

Nusret Gökçe, 120 bin dolara satılan muza karşılık bir pirzolayı duvara bantladı.



Sosyete etçisi, yaklaşık 25 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, 'Sadece 1 milyon 250 bin dolar dedi” notunu yazdı.

Sosyal MedyaInstagramDolarNusret Gökçeİtalyan

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