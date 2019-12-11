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Sertab Erener makyajsız görüntülenince çıldırdı!

Şarkıcı Sertab Erener, önceki akşam İstanbul Havalimanı’nda aracını beklerken görüntülendi.

Magazin / 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:40
Sertab Erener makyajsız görüntülenince çıldırdı!

Flaşların patlamasıyla adeta şoke olan Sertab Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı.

55 yaşındaki sanatçı, “Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz?' dedi.



Sertab Erener, 'Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni, hemen” şeklinde muhabirlere bağırdı.


Sertab Erener

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