Beyaz Gazete Ana Sayfa

Müge Boz: Nasıl anne oldum ben ya!

Geçtiğimiz günlerde annelik sevinci yaşayan Müge Boz, "Tüm gün ona bakmak istiyorum" dedi.

Magazin / 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:51
Müge Boz: Nasıl anne oldum ben ya!

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında Barcelona’da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin kızları Vina, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti.

Doğum sonrası eşi ve kızı ile pozunu sosyal medyada yayınlayan Müge Boz, "Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bitanem" notunu düşmüştü.



Müge Boz, bu kez kızı ile pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncu, "Bazen tipime bakıyorum. 'Nasıl anne oldum ben ya!' diyorum. Baya baya oldum. O kadar şeker ki tüm gün ona bakmak istiyorum, bu güzel anlarını kaçırmamak için" ifadelerini kullanmıştı.

InstagramMüge Boz

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar