Müge Boz: Nasıl anne oldum ben ya!

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında Barcelona’da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin kızları Vina, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti.



Doğum sonrası eşi ve kızı ile pozunu sosyal medyada yayınlayan Müge Boz, "Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bitanem" notunu düşmüştü.







Müge Boz, bu kez kızı ile pozunu Instagram hesabından paylaştı.



Güzel oyuncu, "Bazen tipime bakıyorum. 'Nasıl anne oldum ben ya!' diyorum. Baya baya oldum. O kadar şeker ki tüm gün ona bakmak istiyorum, bu güzel anlarını kaçırmamak için" ifadelerini kullanmıştı.



