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Ayrılık yok aşk var

Boşanacakları ve birbirlerini aldattığı yönünde çıkan haberlere sessiz kalan Beren Saat ile Kenan Doğulu, sarmaş-dolaş görüntülendi.

Magazin / 06 Kasım 2019 Çarşamba 10:55
Ayrılık yok aşk var

Aylardır ayrı evlerde yaşadıkları ve boşanacakları konuşulan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, ilk kez sarmaş-dolaş objektiflere takıldı.

Birbirlerini aldattıkları yönünde çıkan iddialara sessiz kalan ikili, geçtiğimiz hafta Acarkent'teki villalarının yanında bir kafede kahve içti.



Mutlu oldukları ve şakalaştıkları görülen oyuncu ile şarkıcı, daha sonra marketin yolunu tuttu.



Sabah saatleri olması nedeniyle dışarıya ev halleriyle çıkan çift, alışverişten sonra evlerine geçti.



İkili, böylece çıkan tüm dedikodulara bu fotoğrafla cevap vermiş oldu.

Kenan DoğuluBeren SaatŞarkıcı

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