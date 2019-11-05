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Meltem Miraloğlu: Proje olursa ülkeme dönerim

Oyuncu Meltem Miraloğlu, önce iş teklifi olmadığı için 80 yaşındaki ABD’liyle evlendiğini söyledi. Sonra "Buraya gelmek doğru karardı" dedi. Ardından "Proje olursa ülkeme dönerim" itirafı yaptı.

Magazin / 05 Kasım 2019 Salı 11:25
Meltem Miraloğlu: Proje olursa ülkeme dönerim

Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile yaptığı evlilikle olay yaratan Meltem Miraloğlu, şaşırtmayı sürdürüyor.

Türkiye'de iş bulamadığı için ABD'ye yerleştiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün de Instagram'dan zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını yayınladı.



Meltem Miraloğlu, bu kareye, 'Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir' notunu düştü.



Bir dediği bir dediğini tutmayan oyuncu, bir takipçisinin 'Ay Yapım'dan teklif gelse Türkiye'ye döner misin?' sorusuna, 'Evet dönerim' yanıtı verdi. Miraloğlu'nun kafası karışık halleri dikkat çekti.



32 yaşındaki Miraloğlu, 80 yaşındaki eşini ima ederek 'Dedeyle aran nasıl?' diye soran bir takipçisine ise 'gülen surat' emojisiyle karşılık verdi.

InstagramTürkiye

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