Özcan Deniz-Feyza Aktan ayrılığının sebebi olarak gösterilen Aslı Enver'den yanıt

Geçtiğimiz haziran ayında boşanan Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in bu kararı almasının sebebi olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; evliliği Özcan Deniz'in Aslı Enver hayranlığı bitirdi.



Özcan Deniz'in sürekli eşine Aslı Enver'i örnek gösterdiği, 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar birçok şeyini değiştirmesine karşın evliliğini kurtaramadığı öne sürüldü.



Bunların yanı sıra Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ilk mesaj atan kişinin de Özcan Deniz olduğu ve 'Her zaman yanındayım' ifadelerini kullandığı belirtildi.







Bu iddiaların ardından Aslı Enver, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. İddialara sessiz kalmayan güzel oyuncu, 'Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Yazık. Çok ayıp. Ne münasebet'







'SUSUYORSAM ASALETİMDEN'



Aslı Enver'in ardından Özcan Deniz de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. 'Susuyorsam yalana ve yalanın ortaklarına prim vermemek içindir' diyen Deniz, şu ifadeleri kullandı.