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Beren Saat'in yüzüne ne oldu?

Oyuncu Beren Saat'in bu görüntüleri dikkat çekti.

Magazin / 30 Kasım 2019 Cumartesi 17:04
Beren Saat'in yüzüne ne oldu?

Beren Saat'in, 27 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak dizisi ‘Atiye'nin fragmanı görücüye çıktı.

35 yaşındaki oyuncunun bazı sahnelerde yüzünün yorgun ve bitkin olduğu sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Yorumlar 'Beren Saat'e ne oldu?' yönündeydi.



Dizide Göbeklitepe'ye yaptığı seyahat sonrası mistik güçlerini keşfeden ressam 'Atiye' karakterine hayat veren oyuncu, özel ışık, yüzdeki gözaltı ve çizgileri yok eden efektleri kabul etmedi.



Beren Saat, dizideki birçok sahnede makyaj da yaptırmadı.Bu sebeple yüzü farklı çıktı.



Bilindiği gibi, Beren Saat yüzünde hiç estetik yok.



AYLA SAAT: İKİSİ DE ÇOK MUTLU

Beren Saat'in annesi Ayla Hanım, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu'nun 7 aylık krizin ardından barışmalarıyla ilgili, 'Evet, birlikteler. Çok mutlular. Bir sorunları yok, her şey yolunda” dedi.




EstetikRessamBeren Saat

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