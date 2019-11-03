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Aralarına kara kedi girdi!

Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile çocukları Ömer ve İrem’in arasının çok iyi olduğunu söyleyip iyi anlaştıklarını dile getirmişti. Ancak araya kara kedi girdi.

Magazin / 03 Kasım 2019 Pazar 11:41
Aralarına kara kedi girdi!

Demet Şener eşi Cenk Küpeli ile çocukları Ömer ve İrem’in arasının çok iyi olduğunu söyleyip iyi anlaştıklarını dile getirmişti. Ancak araya kara kedi girdi.

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde eşi Cenk Küpeli ile çocukları Ömer ve İrem’in çok iyi anlaştıklarını söylemişti.

Ancak iddiaya göre İrem’in Küpeli’yle arasına kara kedi girdi. Geçen hafta bir mekanda yüksek sesle tartışan ikili arasındaki gerginliğin büyümesini Demet Şener engelledi.

Gönlünü almak için kızını sinemaya götüren ve alışverişe çıkaran Şener, daha sonra onu Küpeli’yle yeniden bir araya getirdi.

Bu kez sakin bir konuşma yapan ikili, aradaki buzları eritti.


Cenk KüpeliDemet Şener

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