Özcan Deniz-Feyza Aktan boşanmasının gerçek nedeni!

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Özcan Deniz'in meslektaşı Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyması, evliliğinin sonunu getirdi.



Ünlü oyuncunun, Aslı Enver hayranlığını eşi Feyza Aktan'a da hissettirmeye başladığı belirtildi.



Özcan Deniz'in, Feyza Aktan'ın da sürekli güzel oyuncu gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu.







Feyza Aktan'ın, o dönemde saçlarındaki ve giyim tarzındaki değişimin neredeyse Aslı Enver ile aynı olması dikkat çekti.



TERAPİSTE BİLE GİTTİ!



Özcan Deniz bitmeyen hayranlığı için destek almaya karar verdi. Evlilik terapistine giden çift, başarılı olamadı.







Bu hayranlık giderek Özcan Deniz-Feyza Aktan evliliğine daha da zarar verince, ünlü çift boşanma kararı aldı.



Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e, ilk mesajın yine Özcan Deniz'den geldiği ortaya çıktı. Ünlü ismin mesajında, "Her zaman yanındayım" yazıyordu.







Murat Boz'un, Aslı Enver'le ayrıldıktan sonra Özcan Deniz'in takıntılı hayranlığından haberi olduğu öne sürüldü.