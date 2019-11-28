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Gönül Yazar: Aşkımızı çekemiyorlar

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ayrılan Gönül Yazar, kısa bir ayrılıktan sonra sevgilisiyle yeniden barıştı.

Magazin / 28 Kasım 2019 Perşembe 12:01
Gönül Yazar: Aşkımızı çekemiyorlar

'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar (83), 21 yıllık yalnızlığına geçen yaz Rüzgar Mağden (51) ile nokta koymuştu.

Aralarındaki yaş farkını önemsemeyen Yazar, sevgilisini yere göğe sığdıramazken; Rüzgar Maden de ünlü sanatçının çocukluk aşkı olduğunu söylüyordu. Ancak geçtiğimiz hafta, ikilinin arasında kriz çıktı.

Rüzgar Mağden'in daha öncesinde bir kadına yazdığı cinsel içerikli mesajların ortaya çıkmasıyla Gönül Yazar, "Sinek küçük ama mide bulandırır. Biz nasıl yüz yüze bakacağız? Bütün güzel hislerim uçup gitti" diyerek sevgilisinden ayrılmıştı.

BARIŞTILAR

Ancak ikilinin ayrılığı uzun sürmedi. Yazar, eski aşkına bir şans tanıdı ve çift barıştı. Önceki gün City's Mahalle'de objektiflere takılan sevgililer, ayrılıkla ilgili soruya "Biz hiç küs kalmadık. Hiç de ayrılmadık. Bizi ayırmaya çalışan kötü kalpli insanlar yüzünden bu haberler çıkıyor. Bizim aşkımızı çekemiyorlar" dedi.


BebekGönül YazarYüz Yüze


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