Şeyma Subaşı takipçilerinin diline düştü

Şeyma Subaşı paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerinin diline düştü. Elinde bir kamera ile poz veren Şeyma Subaşı'nın ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı. Kimi takipçileri Şeyma Subaşı'na ayakkabı numarasını sorarken, kimileri de 'Bacak boyunu uzatırken, ayaklarını büyütmüşsün Şeyma' mesajları attı.







İşte Şeyma Subaşı'na gelen mesajlardan bazıları:



Kafan vücuduna göre baya büyük kalmış ya.Ayakkabı numaran kaç?



O ayak kaç numara?



Bacak boyunu azaltırken ayaklar kocaman...Ayakkabıdan korktum birden evin, içine girecek sandım.



Ayak numaran kaç Şeyma?



