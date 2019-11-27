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Kanadalı oyuncu Godfrey Gao hayatını kaybetti

Tayvan asıllı Kanadalı aktör ve model Godfrey Gao, Çin'de bir çekim sırasında yaşamını yitirdi.

Magazin / 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:31
Kanadalı oyuncu Godfrey Gao hayatını kaybetti

Gao'nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncunun, Çin'de 'Chase Me' adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan Gao'nun, hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin Taipei'ye gönderileceği kaydedildi.

Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan Gao, Hollywood yapımı 'Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri'nin de aralarında olduğu birçok filmde rol almıştı.

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