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Acun Ilıcalı: Bensu Soral ile proje yapacağız

Yapımcı Acun Ilıcalı, oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ile önceki akşam Etiler Papermoon'da yemekteydi.

Magazin / 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:25
Acun Ilıcalı: Bensu Soral ile proje yapacağız

Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden üçlü; muhabirlerin, "Acun Bey, bu yemek sonrası Bensu Hanım ile yeni bir proje gelir mi?" sorusuna cevap verdi.

Ilıcalı,"Hakan'ı ve Bensu'yu eski tanırım. Bensu'nun oyunculuğunu çok beğeniyorum. Onun Tv8 bünyesinde olmasını isterim. Birlikte bir şeyler yapacağız" derken "Survivor olabilir mi?" sorusunun gelmesi üzerine, "Yok canım zaten yeterince zayıf. Survivor'da zorlanmasını istemeyiz. Ama bir proje yapacağız" dedi.

SurvivorTv8

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